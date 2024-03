Spektakuläre Lichtspiele tief unter der Erde

Ein Stück Himmel, von einem Raum aus betrachtet, der in seiner spartanisch-modernen Ausführung an das Innere eines Raumschiffs erinnert: Im Skyspace in Lech verbinden sich Kunst und Natur zu einem besonderen Erlebnis. Die Installation des amerikanischen Künstlers James Turrell befindet sich auf der Alpe Tannegg in 1780 Meter Seehöhe. Es handelt sich dabei um einen unterirdischen Farb-Licht-Raum, in dessen Kuppel eine ovale Öffnung den Blick auf den Himmel freigibt.