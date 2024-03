„Ich habe mich schon mehr geärgert als gefreut“

Genau am 9. März, am frühen Nachmittag, wurde Günter Benkö in seinem Amt abgelöst. Die offizielle „Übergabe“ im BFV-Haus folgte nur einen Tag danach. Georg Pangl hat seither die Agenden inne. Benkö packte seine sieben Sachen – und blickt nun, rund drei Wochen später – auf seine Zeit im Burgenländischen Fußballverband zurück. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge.