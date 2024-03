Vorarlberger Hof: weit mehr als nur ein Gasthaus

Der Vorarlberger Hof war gewissermaßen die erste Adresse der Sozialdemokratie im Land. Von 1919 bis in die 1990er-Jahre beheimate das Gebäude – mit einigen Unterbrechungen – die Landesorganisation der SPÖ. Bis vor kurzem war noch der Pensionistenverband in der Viehmarktstraße verortet, in wenigen Monaten wird auch die Dornbirner Stadtpartei in Übergangsräumlichkeiten umziehen – das der Vorarlberger Hof wird bekanntlich abgerissen und neu aufgebaut.