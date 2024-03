„Die Mama hat Ball und Trikot mit heim genommen“

Am Tag nach seinem Triplepack brach ein wahres Griss um Michael Gregoritsch aus: Der ÖFB-Teamstürmer, mit drei Toren Matchwinner beim 6:1-Kantersieg über die Türkei, startete am Mittwoch in der Wiener Mariahilfer Straße als „Topps-Werbebotschafter“ vorab den Verkauf der EURO-Sticker 2024. Sehr viele Fans wollten den Torjäger live erleben. Davor nahm sich der bestens gelaunte 29-Jährige Zeit für ein Interview mit der „Krone“.