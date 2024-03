Hier können Windräder bald stehen – und hier nicht

Noch ist in Tirol kein einziges Windrad zu sehen. Bestrebungen des Nationalrats Franz Hörl (ÖVP), in Gerlos die erste derartige Anlage für sauberen Strom zu errichten, verliefen im Sand. Wann und wo das erste Windrad im „Heiligen Land“ stehen wird, steht also noch in den Sternen. Ein gewichtiges Wort mitzureden hat bei derartigen Vorhaben jedenfalls die Umweltanwaltschaft. Diese erstellte kürzlich ein rund 20 Seiten umfassendes Positionspapier zu dem Thema.