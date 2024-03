Seriendieb nach 180 Einbrüchen von Polizei gefasst

Aufgrund von Spurenvergleichen und mithilfe von Videoüberwachungen konnten dem vorerst unbekannten Täter etliche Einbruchsserien zugeordnet und in weiterer Folge die Identität des Beschuldigten ermittelt werden. „Der Mann, der in Italien gemeldet ist, ist durch gewaltsames Aufbrechen von Fenstern und Türen in unterschiedliche Gewerbebetriebe eingedrungen und hat so Bargeld und Goldmünzen in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro erbeutet“, schildert das Landeskriminalamt Kärnten.