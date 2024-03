Richter bittet Sozialschmarotzerin zur Kasse

Dass sie nachweislich einen Online Shop betreibe, streitet sie ebenfalls ab. „Und was ist mit ihren Accounts auf Facebook, Instagram und TikTok? Da geben Sie sich als Influencerin und Model aus und haben nachweislich Follower gekauft. Außerdem haben Sie einen Modelvertrag unterschrieben“, will der Herr Rat von der Dame erklärt haben. Das war nur ein Hobby. Mein Freund hatte Follower gekauft, um mich glücklich zu machen. Den Modelvertrag habe ich unterschrieben, aber nie gearbeitet. Sie sei ja psychisch krank und müsse Medikamente nehmen, so die Frau.