Exodus droht: Industrie geht in Wien der Platz aus

In zehn Jahren kein Platz mehr

Der Grund: Wiens Industrie wächst. Unternehmen bauen trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage bestehende Standorte aus. Und es kommen auch internationale Unternehmen dazu. Doch es fehle eben an neuen Flächen, um weitere Betriebsansiedlungen zu ermöglichen. Ehrlich-Adám ergänzt: „Die jetzt noch freien Flächen sind infrastrukturtechnisch schlecht erschlossen. Bestes Beispiel ist der fehlende Anschluss in der Donaustadt an die S1.“