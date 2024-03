Opel-Werk in Wien-Aspern stellt Produktion ein

An Nachnutzung wird gearbeitet

Gleichzeitig arbeitet man intensiv an einer Nachnutzung des Areals. Erste Gespräche mit potenziellen Interessenten in Österreich wurden bereits aufgenommen, heißt es. Das Gelände gehört der staatlichen Immobiliengesellschaft BIG. Man wolle hier auch konzerninterne Erfahrungen, die man zum Beispiel in der Slowakei gemacht hat, einbringen. Ziel sei es, die zuletzt erfolgte Ansiedlung neuer Aktivitäten in Aspern fortzusetzen. Ein Beispiel sei die Umwandlung der ehemaligen Lehrwerkstätte in Kooperation mit dem BFI.