„Abwanderung der Industrie hat schon eingesetzt“

Als neu gewählter Präsident der Industriellenvereinigung in Niederösterreich nimmt sich der Wärmepumpen-Unternehmer Karl Ochsner in seinem ersten großen Interview kein Blatt vor den Mund: „Es geht jetzt um den Standort. Wir verlieren seit Jahren in den Rankings der Wettbewerbsfähigkeit, haben deutlich höhere Energiekosten als Deutschland und andere Mitbewerber, dazu jetzt hohe Lohnabschlüsse, hohe Abgabenlast und Arbeitskräftemangel.“