Mord an Senior: 20 Jahre Haft für Trans-Pflegerin

Tränen bei Schilderung des Tathergangs

„Er war das Ventil“, nannte es Staatsanwältin Petra Stranzinger, die von zwölf Stichen berichtete: vier in die Brust, einen in den Bauch und sieben gegen den Kopf. Die Angehörigen, die im Saal dem Verfahren folgten, kämpften mit den Tränen, als sie hörten, dass ein Messer sogar abgebrochen war und einmal die Klinge in den Schädel eindrang: „Das zeugt von der Brutalität.“

„Vanessa“ blieb reglos, zitterte aber, als sie hörte, dass sie „im Leben nichts auf die Reihe brachte“, nur Drogen- und Alkoholmissbrauch wären durchgängig. Aufenthalte in Psychiatrien waren ebenso wenig nachvollziehbar, wie die Diagnose Schizophrenie oder Borderline-Syndrom.