Mordprozess in Ried: Pfleger erstach 82-Jährigen

Auch Einweisung beantragt

Er soll am 5. Oktober 2023 in Geretsberg als Pfleger einen 82-jährigen Schützling mit mehreren Messerstichen getötet haben. Dann rief er die Stieftochter und ließ sich festnehmen. Als Motiv gibt der Trans-Pfleger an, vom Senior gehänselt und betatscht worden zu sein. „Wir sehen das als Schutzbehauptung“, sagt Alois Ebner, Sprecher der Rieder Staatsanwaltschaft, die neben der Verurteilung eine Einweisung in eine forensische Anstalt beantragt hat.