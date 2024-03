Pilnacek-Tape: Staatsanwalt leitet Ermittlung ein

Zadic setzte U-Kommission ein

Eine von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) eingesetzte U-Kommission soll der Frage nachgehen, ob die Volkspartei tatsächlich versucht hat, Einfluss auf Ermittlungen der Justiz auszuüben, wie Aussagen von Pilnacek, der einst der mächtigste Justizbeamte der Republik war, in dem Gespräch am 28. Juli in einem Nobellokal in der Wiener Innenstadt anklingen ließen.