Tränen-Interview: Hathaway spricht über Fehlgeburt

„Musste jeden Abend auf der Bühne entbinden“

Sechs Wochen lang stand Anne Hathaway Abend für Abend im Public Theater in New York knapp 85 Minuten allein auf der Bühne. In dem Broadway-Stück „Grounded“ porträtierte sie eine schwangere Kampfpilotin, der die menschlichen Kosten des Krieges an der Psyche zehrten.