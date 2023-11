Anne Hathaway hatte Angst vor Karriere-Ende mit 35

Freut sich über „Evolution“

Dass die Oscargewinnerin auch jenseits der 35 so viele gute Rollenangebote bekommt wie früher, sieht sie als einen großen Fortschritt an: „Es gab in den letzten Jahren eine Evolution, durch die mehr Schauspielerinnen auch noch später im Leben erfolgreiche Karrieren haben können - was fantastisch ist.“