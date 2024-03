Nach Wirtesterben bauen Bürger ihre Lokale selbst

In St. Oswald bei Haslach (OÖ) greifen Bewohner sprichtwörtlich zu Hammer und Meißel: Sie gründeten eine Genossenschaft mit bereits 160 Mitgliedern, die eine alte Schule zum Wirtshaus umbauen will – das Projekt ist kein Einzelfall. Ist dieses Modell in Zeiten des Wirtesterbens gar die Zukunft in den Gemeinden?