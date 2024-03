Rempler am Schulhof artete komplett aus

Außergerichtlicher Tatausgleich

Weshalb der Verteidiger des Angeklagten auch ein diversionelles Vorgehen anregt: „Ich bin der Meinung, dass gemeinnützige Leistungen besser wirken als eine Geldstrafe oder gar eine bedingte Haft. Schließlich ist mein Mandant unbescholten und hat ein reumütiges Geständnis abgelegt.“ In Anbetracht der Tatsache, dass sich der 16-jährige Bursche im Gerichtssaal per Handschlag beim Opfer entschuldigt und ihm 500 Euro an Teilschmerzengeld aushändigt, zeigt sich Richterin Sabrina Tagwercher am Montag kompromissbereit. So endet der Prozess mit einem außergerichtlichen Tatausgleich. Das Opfer wird mit allen weiteren Ansprüchen auf den Zivilrechtsweg verwiesen.