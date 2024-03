Viele neue Fragen bei Chaos-Wohnbaugesellschaft

„Wenn der Bericht am 15. April im Kontrollausschusses auf der Tagesordnung steht, muss Gswb-Direktor Rassaerts Rede und Antwort stehen. Solange er im Amt ist und ein fürstliches Gehalt bezieht, ist das sein Job“, fordert der neue Vizebürgermeister Kay Dankl (KPÖ Plus). Es dürfe nicht wie einst bei einem kritischen Prüfbericht über die Salzburg AG passieren, dass ein wichtiger Ex-Manager wie Leonhard Schitter einfach keine Zeit mehr zur Fragebeantwortung finden will.