Sandl feierte den achten Derby-Sieg in Folge

Erfreulich: Trotz der Rivalität ist das Derby stets von Freundschaft geprägt, gab’s auch beim 5:2, bei dem Thomas Punz mit dem zwischenzeitlichen 2:0 (44.) ein Traumtor aus 25 Metern glückte, keine Feindseligkeiten oder Gehässigkeiten und insgesamt nur eine einzige Gelbe Karte! „Das Wichtigste ist, dass wir danach gemeinsam ein Bier trinken können. Ich hab’ auch viele Freunde in Windhaag, wir fahren auch gemeinsam am Freitag nach Ried zum Spiel gegen den GAK“, so Hartl.