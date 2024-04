Neben dem neuen Rasen soll auch das Team gedeihen

Auf frischem Gras rollte der Ball bei Flachau am Samstag besonders gut und vor allem oft ins gegnerische Tor. In der 1. Klasse Süd fuhren die Pongauer mit dem 6:0-Erfolg über Saalbach den höchsten Saisonsieg ein. „Es wäre sogar noch höher gegangen, aber es ist okay für den neuen Platz“, schmunzelte Trainer Bernd Tortik. Seine Mannschaft kickte erstmals auf dem neuen Naturrasen (Kosten im sechsstelligen Bereich), der den in die Jahre gekommenen Kunstrasen nun ersetzt. Zwar war dieser in der Wintervorbereitung – mittlerweile findet diese in Schladming statt – ein Vorteil, doch viele Spieler fluchten über Verletzungen auf dem stumpfen Kunstgrün. Ironisch: Auf dem brandneuen Spielfeld erlitten gleich drei Flachauer Kicker eine Muskelverletzung. „In den ersten Frühjahrspartien ist nie was passiert“, war der Übungsleiter verwundert.