„Trotz unserer Erfolge bleiben wir demütig“

Erfolgreiche Nachwuchsarbeit

Dass es trotzdem zu diesem Remis reichte, zeugte von der Qualität der Nachwuchsarbeit in Egg. Die sich schon seit vielen Jahren sehen lassen kann. Immer wieder schaffen viele Spieler aus dem Nachwuchs den Sprung in die Kampfmannschaft. Das ist in der Eliteliga keine Selbstverständlichkeit. „Trotz unserer Erfolge blieben wir demütig, sonst geht es schnell in die andere Richtung“, sagt Batir.