„Eigentlich hätten beide den Aufstieg verdient“

Die Ausgangslage hatte es schon in sich. Nach dem Hinspiel hatten die Lenzinger nach in Summe verkorkstem Saisonstart den Trainer getauscht. Die Bilanz des seither im Amte waltenden Florian Margesin? „Elf Siege in 13 Spielen. Da kann man von einem Trainereffekt sprechen“, grinste Sektionsleiter Philipp Hainzer. Nach zuletzt zwei Remis des Leaders rechneten sich die Lenzinger nun im direkten Duell einiges aus, das zum fan.at-Spiel der Runde gekürt wurde.