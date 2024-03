Eine Wahl mit zwei Gewinnern

So geschehen am vergangenen Sonntag in Salzburg, wo Fairness im Wahlkampf für einen Klimawechsel bei den politischen Parteien gesorgt hat. Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) kann das „Vize“ ab sofort aus seinem Titel streichen. Der Sozialdemokrat wird der viertgrößten Stadt Österreichs künftig als Bürgermeister vorstehen, und zwar als einer, der sich in erster Linie als Teamplayer sieht. Seinem Herausforderer von der KPÖ wird Auinger das Wohnressort überantworten. Und auch mit den anderen Parteien, sogar den Kleinsten, eng zusammenarbeiten. FPÖ inklusive.