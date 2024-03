Mehr Anzeigen: Cybercrime und Gewaltdelikte boomen

Absoluter Ausreißer in Sachen Gesamtkriminalität war im Vorjahr der Bereich Cybercrime. Mit mehr als 10.000 Anzeigen (ein Plus von 20,9 Prozent) hat sich die Internetkriminalität seit 2014 beinah verzehnfacht. „So gut wie jeder wurde schon mit diversen Betrugsmaschen konfrontiert“, hält Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamtes fest. Ob per Mail oder SMS – niemand sei mehr davor gefeit. „Hier liegen die größten Möglichkeiten für Betrüger. Das Geschäftsmodell hat sich erfolgreich etabliert“, so Pfandler.