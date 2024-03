„Würden unsere Fans gern einpacken und mitnehmen“

Der eine oder andere Volleyball-Fan hatte die Girls von Post/Sokol wohl schon nach dem Grunddurchgang abgeschrieben. Nun klopfen sie ganz laut an der Tür zum Finale! Am Dienstag fällt in Innsbruck beim dritten Duell mit den bisherigen Saison-Dominatorinnen von TI volley die Entscheidung, wer sich im Finale ab 18. April mit Titelverteidiger Linz-Steg messen wird.