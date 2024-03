„Ich würde als Oliver viel mehr Geld verdienen“

Wie ungerecht wird in Hollywood auch heute noch bezahlt? Laut Oscar-Gewinnerin Olivia Colman (50, „The Favourite“, „The Crown“) gibt es zwischen Männern und Frauen zum Teil immer noch riesige Gehaltsunterschiede in der Filmbranche. Sie ist davon überzeugt, dass sie in ihrer Karriere als Oliver deutlich mehr verdienen würde.