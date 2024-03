Pkw-Lenkerin (26) krachte in Gegenverkehr

Die winterlichen Fahrbahnverhältnisse hatte die 26-Jährige am Sonntagnachmittag wohl unterschätzt. Als sie auf der L21 von Sulzberg talwärts Richtung Langen unterwegs war, geriet sie in einer Kurve ins Rutschen, schlitterte auf die Gegenfahrbahn und krachte dort in den Pkw eines Ehepaars.