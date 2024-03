Drogen an Minderjährige verkauft: Zwei Festnahmen

Am Donnerstag durchsuchten die Ermittler dann eine Wohnung in der Sieveringer Straße in Döbling. Dabei wurde dann ein 27-jähriger Syrer wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels festgenommen. In seiner Wohnung wurden diverse Drogen sichergestellt, darunter 187 Stück LSD-Trips, 19 Stück Ecstasy-Tabletten, Kokain und Cannabiskraut. Zudem fanden die Ermittler 24.400 Euro Bargeld. Der 27-Jährige zeigte sich geständig.