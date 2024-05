Geht das große Tor auf, sieht man, wie glückliche Schweine leben. „Bei uns leben nur glückliche Schweine, das ist das A und O“, betont Andreas Maurer. Genug Platz, Heu und die so wichtige Suhle. Die 120 Schweine können sogar selbst entscheiden, wann sie lieber drinnen oder draußen sind, denn Maurer hat an den Stalltüren einen Schnauzengriff angebracht. „Schweine sind sehr intelligent“, erzählt der 32-Jährige. Etwa 200 Kilo Heu fressen seine schwarz-rosa Schützlinge pro Woche – und fühlen sich dabei sauwohl. Die Ferkel bleiben sieben Wochen bei der Mutter, in der konventionellen Landwirtschaft sind es nur vier.