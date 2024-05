Aus in der Gruppenphase – „das schmerzt!“

Zuletzt in Xiamen schieden sie mit dem Viertelfinale vor Augen im Achtelfinale aus, diesmal in Brasilia gab‘s in der Vorrunde das Out – Österreichs Beachvolleyball-Top-Duo Alex Horst und Julian Hörl ist derzeit nicht von Erfolg verwöhnt. Bitter, denn es geht noch um das Olympia-Fixticket.