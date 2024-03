Puch-Kantersieg im Derby, Anif rettete Punkt

Nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen Adnet hatte Puch-Neuzugang Eyüp Erdogan noch mit sich gehadert. „Aber wir haben mit ihm unter der Woche Gespräche geführt. Ich habe ihm gesagt, dass ich weiß, was er kann, dass er spielen wird und ich an ihn glaube“, verriet Neo-Trainer Mersudin Jukic. Erdogan zahlte ihm das Vertrauen zurück, erzielte beim 5:0 in Golling gleich vier Tore. Das letzte überhaupt in Unterzahl, nachdem Sejdic kurz nach Seitenwechsel rot gesehen hatte. „Mir gefallen Charakter und Disziplin der Mannschaft“, war Jukic stolz. Sein Team vergrößerte damit den Abstand auf den „Strich“, die letzten beiden steigen in jedem Fall ab. Golling-Betreuer Schöberl war fassungslos: „So was habe ich noch nie erlebt.“