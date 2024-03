Der Lenz kann kommen: Ansturm auf Josefimarkt

Seit 158 Jahren läutet der Josefimarkt in Eberndorf den Frühling ein. „Für uns ist das der wichtigste Wirtschaftsimpuls. Als Marktfahrer weiß ich, wenn es hier läuft, bleibt dies das ganze Jahr so“, sagt Bürgermeister Wolfgang Stefitz. Tausende Besucher waren bereits am ersten Tag beim bunten Treiben dabei. „Für uns ist es Pflicht, jedes Jahr hier zu sein“, sagt Nicole Rigelnik. Das sehen auch Evelyn und Raphael Rupitz so: „Es ist einfach schön, die Kinder lieben den Markt.“ Da gibts dann Süßigkeiten, Luftballone und natürlich wird auch bei den Wirten eingekehrt.