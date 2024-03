Rad-Superstars könnten bald durch Kärnten rollen

Vom LKW erwischt

Ohne Neo-Leader Matej Drinovec startet am Sonntag das Radteam ARBÖ Feld am See in die Bundesliga. Beim Training in Jesenice wurde er von einem LKW gerammt, brach sich dabei das Schlüsselbein. Der 32-Jährige wurde am Montag operiert. Und am Donnerstag spulte er schon wieder 64 Kilometer am Rad ab. „Das ist verrückt! Er ist aus einem anderen Holz geschnitzt. Normal greift man das Rad ein paar Monate nicht mehr an“, meint Norbert Unterköfler, Chef von Feld am See.