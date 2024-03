52.000 Passagiere betroffen, das ist jetzt zu tun

Passagieren könnte Entschädigung zustehen

Nun ist der mögliche Streik für Passagiere und die AUA Tage im Voraus bekannt. Auf die Frage im Ö1-„Mittagsjournal“ vom Samstag, ob man davon ausgehen könne, dass Austrian das nun alles bewältigen könne, sagte Robert Kogler von der apf: „Das ist ein bisschen schwierig für uns zu beurteilen.“ Man solle sich an die AUA wenden. Wenn man sechs Wochen lang nichts höre, oder nicht damit zufrieden sei, was man höre, dann solle man sich an die apf wenden.