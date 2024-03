Personalvertreter: „Kurz wird es nicht werden“

Beide Seiten kritisieren mangelnde Gesprächsbereitschaft

Liebhart kritisierte einmal mehr auch den Unternehmensvorstand, der „abgereist ist, auch wenn die AUA das dementiert“. Dieses Detail am Streit zeigte am Freitag, wie verfahren die Situation sein dürfte. Beide Seiten warfen einander vor, nicht am Verhandlungstisch zu erscheinen. So biss sich in der Endlosschleife dieses KV-Streits die Katze am Freitagabend einmal mehr selbst in den Schwanz. Es hatte bisher 16 ergebnislose Gesprächsrunden gegeben.