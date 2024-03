Streik fast fix: AUA-Personal stellt Ultimatum

Samstagmittag wurde ein Streikbeschluss ab Donnerstag, 28.3., Mitternacht, über 36 Stunden bis 29.3., 12 Uhr, verkündet. Das sei ebenso einstimmig beschlossen worden, wie eine neue Aufforderung an die AUA „unverzüglich ein besseres Angebot zu legen“, so Daniel Liebhart, Chef des vida-Bereichs Luftfahrt. Nur so könne ein Streik verhindert werden. Die Frist laufe bis „27. März um 23.59 und 59 Sekunden“.