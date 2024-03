Michael Gregoritsch: Golf, Schlaf und Anwälte

Er ist die größte Hoffnung auf rot-weiß-rote Tore bei der Fußball-Europameisterschaft im Juni in Deutschland. Da trifft es sich gut, dass Michael Gregoritsch derzeit gut trifft. Und etwa bei seinem Club SC Freiburg in den letzten Wochen Chancen in wichtige Treffer verwandeln konnte. Erfahrung in Sachen EM sammelte das „Goldköpfchen“ bekannterweise bei der EURO 2021: Österreich führte dank seines Treffers beim EM-Auftakt wieder mit 2:1 gegen Nordmazedonien. Am Ende hieß es 3:1. Der erste Sieg für Österreich überhaupt bei einer Endrunde. Siegreich hofft man ihn dann bald bei den Fernseh-Fußball-Festspielen auf dem grünen Rasen zu sehen. „Ich bin abgesehen von Live-Sport nicht der klassische Fernsehkonsument, eher der Nutzer von Streaming-Plattformen“, so der 29-Jährige, der den „Krone“-Lesern in „Durchgezappt“ auch gleich seine fünf TV-Tipps verrät.