KAC erhöht auf 2:0 – Salzburg gleicht aus

Red Bull Salzburg hat im Halbfinale der ICE-Hockey-League den Ausgleich geschafft. Der amtierende Champion feierte in Bozen beim HCB Südtirol in Spiel zwei einen umkämpften 3:1-Erfolg und bügelte damit die 0:2-Heimschlappe von Dienstag aus. Der KAC fuhr unterdessen beim HC Pustertal einen 4:2-Erfolg ein und stellte damit in der Semifinalserie auf 2:0. Am Sonntag haben die Klagenfurter ebenso Heimrecht (17.30 Uhr) wie Salzburg gegen Bozen (18.30).