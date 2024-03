Stripfing darf weiter auf Zweitliga-Lizenz hoffen

Dank der neuen Adresse könnte der Klub – wie bei der Lizenzabgabe beantragt – seine Heimspiele in der 19,2 km entfernten Generali Arena austragen. Voraussetzung ist natürlich die Zustimmung des Senat 5. Pelczar punktete bei den Mitgliedern vor allem damit, dass er versprach, zeitnah nach Stripfing zurückzukehren. Am Montag soll mit dem Umbau der eigenen Anlage endlich begonnen werden.

Wickel bei Debakel

Bedenklich ist indes der aktuelle sportliche Zustand der Zweitliga-Truppe: Beim 1:6 im Test gegen Ried mussten Gataric und Kani wenige Minuten nach ihrer Einwechslung wieder vom Platz geholt werden, weil sie sich in die Haare gerieten . . .