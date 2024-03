Kriegszustand: Putin-Sprecher rudert wieder zurück

Kriegsrecht in vier Gebieten

Sollte tatsächlich das Kriegsrecht ausgerufen werden, hätte das für die Bevölkerung in Russland weitere Einschränkungen zur Folge. Während eines Kriegs kann beispielsweise eine Ausgangssperre verhängt werden. Bisher gilt das Kriegsrecht nicht national, sondern lediglich in den teilweise besetzten Gebieten Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja.