Max Müller über das Altern und die Polizeiarbeit

Lust auf mehr

Müller selbst ist neben einem Krankenhaus aufgewachsen, weswegen er schon früh mit kranken, manchmal auch unheilbar kranken Menschen in Kontakt getreten ist. „Als Kind kann man das natürlich nicht formulieren, aber ich habe es gespürt. Das ist ein trauriges Thema. Aber es ist ja eigentlich gut. Und ich merke in unserer Gesellschaft einfach immer stärker, dass Themen wie Krankheit und Tod sehr, sehr gerne negiert werden. Und das ist bis zu einem gewissen Alter verständlich, wenn man jung ist und so, dass man damit ja nicht so viel zu tun haben will, aber man muss sich dem früher oder später stellen.“