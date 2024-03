„Handball-Business ist familiärer als beim KAC!“

„Sind vor Ferlach gewarnt!“

Den Supercup hat man zu Saisonbeginn geholt – am Freitagabend (19) soll gegen Ferlach der Halbfinal-Einzug im Cup her. „Wir haben in der Liga in Kärnten verloren, sind vor ihnen gewarnt“, sagt Lindner, der Ferlach-Boss Walter Perkounig noch von alten HCK-Zeiten kennt. „Ich habe Handball früher immer gerne verfolgt.“