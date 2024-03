Haudum will sich mit Pokal vom KAC verabschieden

Die 1:0-Führung ist im Eishockey zwar immer ein Vorteil. Aber selten war’s ein so großer Garant für einen Sieg wie in den diesjährigen Play-offs. Denn in 22 Partien bisher gewann 20 (!) Mal jenes Team, das auf 1:0 stellen hat können. Beim KAC war es in allen sieben Matches der Fall. Gut, dass man Lukas Haudum hat! Denn der Stürmer brachte die Rotjacken beim Halbfinal-Auftakt im ersten Drittel gegen Pustertal – in herrlicher Co-Produktion mit Raphael Herburger – sogar mit 2:0 in Front.