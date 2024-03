Klagenfurter wohnt mit Pustertal-Kapitän im Haus!

Auch in den Play-offs mag man‘s auswärts

Zudem war der KAC da auch der zweitbeste Auswärtsklub hinter Fehervar – und auch im Viertelfinale ging die Auswärtsserie weiter: In Vorarlberg feierte man nämlich drei Siege in Folge – 1:0, 3:1, 5:1. Insgesamt wurden von den letzten acht Spielen in der Ferne sieben gewonnen.