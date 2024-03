Das KAC-Motto im Halbfinale: „Lei lafn lossn!“

Ring frei fürs Halbfinale der ICE-Liga! Die Rotjacken empfangen am heutigen Dienstag zum Start der Serie Pustertals böse Buben, die in der Strafen-Statistik führen. Trainer Furey hat Sturm-Ass Herburger wieder im Kader und will die kompakte Defensive der Südtiroler durcheinander wirbeln.