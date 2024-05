21-Jähriger spielte für Manchester-United-Star

Am Weg dorthin lernte der Computerspieler einen echten Fußball-Star kennen. In der 2. spanischen Liga hatte Rassi für „Rebel Gaming“ gezockt, das Team des damaligen Manchester-United-Goalies David de Gea. „Er ist ein cooler Typ, ruhig, zurückhaltend. Und zockt selbst auch sehr gerne“, so Rassi.