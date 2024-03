Umweltsünder entsorgen ihren Müll in Wald und Bach

Der Bürgermeister ruft aber auch seine Gemeindebürger dazu auf, Beobachtungen in Sachen verbotener Müllentsorgung so schnell es geht zu melden. „Es ist einfach ein Wahnsinn, was hier gemacht wird. Wir geben Unsummen für Umweltschutzmaßnahmen in der Gemeinde aus, und dann kommt wer daher und vermüllt unsere Wälder!“