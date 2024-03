Öxit – das sagen die „Krone“-Leser

Was einen eventuellen Austritt aus der EU betrifft, sind die „Krone“-Leser gespaltener Meinung. Viele User der „Krone“-Community würden einen Öxit klar befürworten. Sie weisen dabei oftmals auf eine vermeintliche Verbesserung der Lage in Großbritannien nach dem Brexit hin, wie auch verlorenerOptimismus schreibt. Auch würde es Österreich an Selbstbestimmung mangeln, wie heinzkainz behauptet. „Krone“-User siegfriedjohann sieht hingegen eine mögliche Lösung in Form von Verträgen, wie in der Schweiz.