Mehrheit der FPÖ-Wähler sieht Öxit-Pläne bei Kickl

Laut der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des European Council on Foreign Relations (ECFR) sehen 56 Prozent der FPÖ-Wähler und 59 Prozent der Wähler anderer Parteien „Öxit“-Pläne bei Kickl. Durchgeführt wurde die Erhebung in insgesamt zwölf EU-Staaten. Der FPÖ-Obmann zählt demnach zu den rechtspopulistischen Parteiführern, bei denen der größte Wunsch nach einem Austritt aus der Europäischen Union wahrgenommen wird.