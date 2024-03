Archäologin mit Blick auf Textilwirtschaft geehrt

„Direkt vor unserer Haustür, in Kärnten und Österreich, bietet sich die römische Kaiserzeit als früheste Epoche an. Mich faszinieren vor allem auch die Importströme ins Römische Reich und der Güteraustausch mit anderen Völkern“, so Kordula Gostenčnik, die in Kärnten viel am Magdalensberg, in Virunum und Teurnia geforscht hat und vor allem an antiken Kulturen mit schriftlicher Überlieferung und internationalen Beziehungen interessiert ist. Die aus Lavamünd stammende Archäologin befasst sich schwerpunktmäßig mit römischen Kleinfunden, weil sie primäre Quellen für die Erforschung der antiken Alltagskultur sind.